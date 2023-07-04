أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء.. تعرف عليها

تسجل أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم، هدوء داخل محلات الصاغة بدون مصنعية وضريبة ويرجع سبب ذلك إلى التوازن القائم حاليا بين العرض والطلب في حين أن أسعار الذهب سجلت هبوطا ملحوظا قبل حلول عيد الأضحى المبارك.

أسعار الذهب في مصر

يسجل سعر جرام الذهب عيار 21 في بداية تعاملات اليوم 2225 جنيها وعيار 24 يبلغ 2543 جنيها للشراء.

كما يسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في بداية تعاملات اليوم 1907 جنيها للشراء فيما يبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 الآن 2331 جنيها.

سعر جنيه الذهب

وبالنسبة لسعر جنيه الذهب داخل محلات الصاغة بدون مصنعية وضريبة يسجل 17800 جنيها فيما يبلغ سعر الأونصة في بداية تعاملات اليوم 79083 جنيها للشراء وذلك بعد أن شهدت الفترة الماضية إقبالا كثيفا من جانب المواطنين على الشراء نظرا لأنها ملاذا آمنا.