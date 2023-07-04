أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 4-7-2023 في مصر.. عيار 21 يسجل 2225 جنيها

تشهد أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 4-7-2023 في مصر، استقراراً منذ تعاملات أمس الاثنين، داخل محلات الصاغة بدون مصنعية وضريبة، فقد تراجعت أسعار الذهب قبل حلول عيد الأضحى، ويرجع سبب ذلك إلى قلة القوة الشرائية، بحسب ما صرح به لطفي منيب نائب رئيس شعبة الذهب في لـ«الوطن».

سعر جرام الذهب عيار 21

وأضاف «منيب»، أنَّ أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 4-7-2023 في مصر تسجل 2225 جنيهًا بالنسبة لعيار 21 الأكثر مبيعًا، فيما يبلغ عيار 24 داخل محلات الصاغة دون مصنعية وضريبة 2543 جنيهًا للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18

وتابع أنَّ سعر جرام الذهب عيار 18 يبلغ داخل محلات الصاغة 1907 جنيهات للشراء وعيار 22 يسجل الآن 2331 جنيهًا.

أسعار الذهب اليوم في المحلات

وأوضح نائب رئيس شعبة الذهب أنَّ سعر جرام الذهب عيار 14 يبلغ الآن 1483 جنيهًا للشراء وعيار 12 يسجل في بداية التعاملات 1271 جنيهًا للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وأشار إلى أن سعر جنيه الذهب يسجل في بداية تعاملات اليوم 17800 جنيه للشراء والأونصة يبلغ سعرها 79083 جنيهًا.