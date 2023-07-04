تستعد محافظة الإسماعيلية خلال شهر يوليو الجاري لاستقبال الطلاب المتقدمين للمدارس المختلفة، بالتزامن مع إعلان تنسيق القبول بالمدارس الثانوية الفنية 2023 في محافظة الإسماعيلية، وذلك من خلال تجهيز لجان استقبال أوراق القبول في المدارس الفنية المختلفة.

تنسيق القبول بالمدارس الثانوية الفنية 2023 في محافظة الإسماعيلية

وقال الدكتور محمد بحيري، وكيل وزارة التربية والتعليم، إنه تم اعتماد تنسيق القبول بالمدارس الثانوية الفنية 2023 في محافظة الإسماعيلية للعام الدراسي 2023- 2024 رسمياً في كل المدارس، بحد أدنى 150 درجة لتنسيق المدارس الفنية الزراعية.

وأضاف «بحيري»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن تنسيق القبول بالمدارس الثانوية الفنية 2023 في محافظة الإسماعيلية يشمل المدارس الصناعية والتجارية والزراعية والزخرفية والمعمارية والمدارس الفنية للبنات ومدارس السياحة والفنادق.

درجات تنسيق القبول بالمدارس الثانوية الفنية بالإسماعيلية

وحددت مديرية التربية والتعليم في الإسماعيلية تنسيق القبول بالمدارس الثانوية الفنية 2023 في محافظة الإسماعيلية، كالآتي:

- 217 درجة لمدرسة المهندس إبراهيم عثمان الصناعية بنين.

- 220 لمدرسة البنات الكهربية جميع التخصصات، ما عدا التجميل 195 درجة، ولفصول الخدمات 205 درجات.

- 210 درجات لمدرسة الزخرفية الصناعية بنات ولفصول الخدمات بها 194 درجة.

- 230 درجة للمعدات الثقيلة قسم لوجستيات، و225 درجة لتخصص المعدات الثقيلة، و217 درجة لكافة الأقسام الميكانيكية.

- 210 درجات لمدرسة الزخرفية بنات.

- 210 درجات لمدرسة أبو عطوة الثانوية الفنية بنات.

- 210 درجات لمدرسة أبو صوير الصناعية المشتركة.

- 195 درجة للمدرسة المعمارية الثانوية في الإسماعيلية.

- 205 درجات لمدرسة القصاصين الصناعية المشتركة.

- 187 درجة لمدرسة التل الكبير الصناعية المشتركة.

- 195 درجة لمدرسة فايد الصناعية بنين.

- 195 لمدرسة فايد الصناعة بنات.

- 194 درجة لمدرسة القنطرة شرق الصناعية.

- 182 لمدرسة القنطرة غرب الثانوية الصناعية.

- 181 درجة للمدرسة المتقدمة التجارية بنات في الإسماعيلية.

- 200 درجة للمدرسة الفندقية.

- 185 درجة لمدرسة طلعت حرب التجارية.

- 181درجة لمدرسة التجارة بنات في الإسماعيلية.

- 181 درجة لمدرسة أم المؤمنين التحارية بنات.

- 192 درجة لمدرسة أبو عطوة الثانوية التجارية بنات.

- 184 درجة لمدرسة حسن غنيمي التجارية.

- 215 درجة لمدرسة التل الكبير التجارية.