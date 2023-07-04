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«القاهرة الإخبارية»: الرئيس الفلسطيني يوجه الحكومة بإغاثة مواطني جنين

كتب:

أحمد شوقي
05:50 م | الثلاثاء 04 يوليو 2023
الرئيس الفلسطيني محمود عباس

الرئيس الفلسطيني محمود عباس

أفادت فضائية القاهرة الإخبارية، بأن الرئيس الفلسطيني محمود عباس وجّه الحكومة بتوفير كل الاحتياجات المطلوبة لإغاثة المواطنين في مخيم جنين، في ظل العدوان الواسع الذي يتعرض له من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

توفير كل الإمكانيات للنازحين 

وأوعز الرئيس الفلسطيني للحكومة تسخير كل إمكانات الدولة للنازحين، الذين أجبرتهم قوات الاحتلال على الخروج من منازلهم وتركها تحت قوة وتهديد السلاح.

وشدد «عباس» على ضرورة توفير كل المستلزمات الطبية لمستشفيات المدينة، التي تتعرض لهجوم واسع وعدوان مستمر من قبل قوات الاحتلال.

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بقلم أحمد شوقي