مصرع شاب غرقا بسبب الدوامات في شاطئ ببورسعيد

لقي شاب من محافظة كفر الشيخ مصرعه اليوم، في أثناء الاستحمام بأحد شواطئ بورسعيد، بسبب سرعة الرياح وأمواج البحر، وذلك بعد سباحته في منطقة دوامات وتيارات بحرية، وتمكنت قوات الإنقاذ من انتشال الجثة، ونقلتها سيارة الإسعاف إلى ثلاجة حفظ الموتى في مستشفى الزهور المركزي، تحت تصرف النيابة العامة، وجارِ اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراج تصريح الدفن.

غرق شاب في شاطئ ببورسعيد

تلقى اللواء مازن صبري، مدير الأمن بمحافظة بورسعيد، بلاغًا من إدارة شرطة النجدة، يفيد غرق شاب بمنطقه دوامات وتيارات بحرية، وفقدانه توازنه وذلك خلف شاطئ إحدى القرى السياحية بنطاق منطقة أمام المطار غرب بورسعيد.

وتمكن المنقذون من انتشال الجثة، وتبين أنها لشاب يدعى علي أسامة فتحي، وعمره 19 عامًا، ومقيم في محافظة كفر الشيخ، ونقلت سيارة الإسعاف الجثة إلى مستشفى الزهور المركزي تحت تصرف النيابة العامة، لحين التصريح بدفنها.

تحرير محضر بالواقعة

وجرى تحرير محضر بالواقعة بقسم شرطة حي الزهور، وإحالته للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية.