هل ينتهي عقد الإيجار القديم بموت المستأجر؟.. قانوني يجيب

لا يزال قانون الإيجار القديم حديث الساعة بين المواطنين المؤجرين والمستأجرين للوحدات السكنية والمحلات التجارية بالعقود القديمة، وتساءل البعض من مؤجري المحلات التجارية هل ينتهي العقد بموت المستأجر؟

قانون الإيجار القديم

وتجيب «الوطن» خلال التقرير التالي عن سؤال هل ينتهي العقد بموت المستأجر؟ إذ قال علي محمود الشطوري، المحامي، إن قانون الإيجار القديم راعى المورد المالي لأسرة المؤجر في حالة وفاته وحدد درجات توريث العقد الخاصة بالورثة.

هل ينتهي العقد بموت المستأجر؟

وأوضح المحامي أن حكم محكمة النقص الأخير انتهى إلى تعديل النص الآتي: «فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي، فلا ينتهي العقد بموت المستأجر ويستمر لصالح الذين يستعملون العين من ورثته في ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي طبقا للعقد، أزواجا وأقارب حتى الدرجة الثانية، ذكورا وإناثا من قصر وبلغ، يستوى في ذلك أن يكون الاستعمال بالذات أو بواسطة نائب عنهم.

حكم محكمة النقض بقانون الإيجار القديم

وأضاف المحامي أن محكمة النقض ذكرت في النص المعدل «لا يستمر العقد بموت أحد من أصحاب حق البقاء في العين إلا لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلي دون غيره ولمرة واحدة والنص في المادة الخامسة على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره»، ومعنى هذا أنه لا يستمر عقد الإيجار بموت أحد من أصحاب حق البقاء في العين إلا مرة واحدة لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلي وليس ورثة ورثته ولو كانوا أقرباء له من الدرجة الثانية فإن مات أحد من هؤلاء المستفيدين، لا يستمر العقد لصالح أي من ورثته.