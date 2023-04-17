عناوين مكاتب البريد المفتوحة في عيد الفطر بمحافظة الفيوم..خدمات متنوعة

أعلنت الهيئة القومية للبريد، في بيان لها، عدد وأماكن مكاتب البريد المفتوحة في عيد الفطر بمحافظة الفيوم، وعددها نحو 11 مكتبا في مختلف أرجاء الإقليم، موزعة في المدينة ومختلف مراكز المحافظة، حيث تعمل تلك المكاتب يومي الاثنين والثلاثاء الأسبوع المقبل.

وتستعرض «الوطن» أماكن مكاتب البريد المفتوحة في عيد الفطر بمحافظة الفيوم وعناوينها بالتفصيل، والتي تعمل خلال أجازة عيد الفطر، وذلك في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

مكاتب البريد المفتوحة في عيد الفطر

وضمت قائمة مكاتب البريد المفتوحة في عيد الفطر بمحافظة الفيوم 11 مكتبًا موزعًا على مدينة ومراكز المحافظة والتي جاءت كالتالي:

مكتب بريد الفيوم الرئيسي في شارع البوسطة بوسط مدينة الفيوم. مكتب بريد الجون ويقع في حي الجون بمدينة الفيوم. مكتب بريد دار الرماد ويقع في شارع سعد زغلول أمام مستشفى الفيوم العام. مكتب بريد الشيخ حسن في بندر الفيوم. مكتب بريد أبشواي الرئيسي، ويقع أمام الوحدة الزراعية بمدينة أبشواي. مكتب بريد إطسا الرئيسي ويقع بجوار مركز شرطة إطسا، والسجل المدني. مكتب بريد طامية الرئيسي، ويقع في شارع مساكن طامية. مكتب بريد سنهور القبلية في قرية سنهور. مكتب بريد قرية تطون بمركز إطسا. مكتب بريد قرية الحجر بمركز إطسا. مكتب بريد قرية هوارة عدلان بمركز الفيوم.

مكاتب بريد تعمل يوم السبت بالفيوم

وفيما يخص سؤال أهالي محافظة الفيوم حول مكاتب بريد تعمل يوم السبت بالفيوم فإنّ هذه المكاتب من المقرر أن تعمل أيام السبت خلال فترة إجازة عيد الفطر 2023.

مواعيد عمل مكتب بريد الفيوم

وقررت هيئة البريد تعديل مواعيد عمل مكتب بريد الفيوم ضمن مواعيد عيد الفطر المبارك، لتسهيل الخدمات على المواطنين، وصرف مستحقاتهم بسهولة ويسر سواء من خلال فروع مكاتب البريد المختلفة أو من خلال ماكينات الصراف الآلي المنتشرة بالمحافظة.

يشار إلى أنّ الهيئة القومية للبريد، أجرت بعض التعديلات على مواعيد العمل في مكاتب البريد، سواء بالعمل يومي الجمعة والسبت، أو العمل خلال الفترات المسائية تيسيرًا على المواطنين ومنعًا للتكدس والزحام طوال شهر رمضان.