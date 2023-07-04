الأول على الجمهورية في التعليم الفني الصناعي: حققت هدفي

أبدى الطالب عمر محمد محمدي، الأول على الدبلوم الصناعي على مستوى الجمهورية، عن مدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية، سعادته الكبيرة بحصوله على هذا المركز، مشيرا إلى أن مكتب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اتصل به هاتفيا وأبلغه بالنتيجة.

توزيع الوقت بين المدرسة والمذاكرة

وأضاف «محمدي»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه كان يستهدف أن يصبح من الأوائل على مستوى الجمهورية منذ بداية العام، قائلا «الحمد لله كنت بوزع جهدي طول اليوم ما بين المدرسة والمذاكرة، وربنا كرمني بحصولي علي المركز الأول على الجمهورية، وبشكر ربنا على كرمه وتوفيقه».

أسباب تفوق الأول علي الدبلومات الفنية بالمنوفية

وأوضح أن السبب في تفوقه وحصوله على المركز الأول على الجمهورية في الدبلومات، يتمثل في دعم والده ووالدته له، لأنهما مدرسان، وكانا دائما يوجهان له النصائح، وكذلك مدرسة العربي ودعم المدرسين له طوال فترة الدراسة، وعدم التأخر عنه في أي شيء يطلبه.

وقال محمد محمدي والد الطالب «عمر» ابن محافظة المنوفية، إن ابنه اجتهد طوال العام وكان يحلم أن يصبح من الأوائل على مستوى الجمهورية، وكلل الله مجهوده بالنجاح، مؤكدا أنه يتمني أن يلتحق ابنه بكلية الهندسة عن طريق المعادلة.