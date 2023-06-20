موعد التقديم للالتحاق بمدرسة مياه الشرب بمسطرد.. اعرف الحد الأدنى للقبول

أعلنت المدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي بمسطرد موعد فتح باب القبول للدفعة الجديدة 2023 - 2024 بمقر المدرسة التابعة لإدارة حي شرق شبرا الخيمة التعليمية، إذ تقبل الطلاب المصريين الحاصلين على الإعدادية العامة والأزهرية دور أول بنين فقط 2023 ولا تقبل الطلاب الحاصلين على الإعدادية المهنية وطلاب الدمج.

موعد قبول الدفعة الجديدة لمدرسة مياه الشرب والصرف الصحي بمسطرد

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية في بيان أنه تقرر فتح باب القبول للدفعه جديدة من الطلاب الجدد بنين فقط للعام الدراسي 2023-2024 بالمدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي بمسطرد، اعتبارًا من الثلاثاء 4 يوليو المقبل على أن يتم التقديم على موقع شركة مياه الشرب بالقاهرة حتى الأحد 23 يوليو المقبل.

رابط التقدم للقبول بمدرسة مياه الشرب بمسطرد

وأوضح بيان مديرية التعليم الفني بالقليوبية أن التقديم للقبول في المدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي بمسطرد متاح في المواعيد المحددة على الرابط التالي من هنـــــــــا.

ويدخل الطالب على الموقع واختيار طلب الالتحاق المدرسة الثانوية الفنية بمسطرد واتباع الخطوات.

الحد الأدنى للالتحاق بالمدرسة الفنية الثانوية لمياه الشرب

وأوضح بيان مديرية تعليم القليوبية أنه تقرر اعتماد الحد الأدنى للقبول بالمدرسة الفنية الثانوية لمياه الشرب والصرف الصحي بالنسبة لطلاب الشهادة الإعدادية العامة، إذ يتم قبول الطلاب الحاصلين على الإعدادية العامة لنفس العام 2023م على أن يكون مجموع الدرجات الحد الأدنى للقبول 260 درجة بنسبة 93%.

وأضاف البيان أن الأولوية للأعلى مجموعًا، مشيرًا إلى أنه بالنسبة للطلاب الحاصلين على الشهادة الأزهرية للعام الدراسي 2023م يكون مجموع القبول 93% كحد أدنى للقبول حيث حددت المدرسة نسبة 5% من طلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية من إجمالي عدد الطلاب المقبولين بعد اجتياز اختبار القبول لكل محافظة، وينطبق عليهم نفس شروط القبول لطلاب الشهادة الإعدادية العامة.

النطاق الجغرافي للقبول في مدرسة مياه الشرب بمسطرد

أوضح البيان أنه يتم قبول الطلاب الأعلى مجموعًا من محافظات القاهرة والقليوبية ومدن القناة حسب تنسيق كل محافظة على حدة وحسب الأعداد التي يتم تحديدها من مجلس إدارة المدرسة مع شرط اجتياز اختبار القدرات التحريرية والإليكترونية والمقابلات الشخصية، ويشترط حصول الطالب على نسبة 60% من اختبار القدرات التحريرية.

رابط إعلان مواعيد اختبارات القبول في مدرسة مياه الشرب والصرف الصحي

وأوضح البيان أنه يتم الإعلان عن الأسماء المرشحة لإجراء اختبار القدرات والمقابلات الشخصية بالمدرسة على موقع شركة مياه الشرب بالقاهرة يوم الخميس الموافق 27 يوليو المقبل على الرابط التالي من هنـــــــــــــــــــــــــــا.

جدول اختبارات القبول بمدرسة مياه الشرب بمسطرد

وأوضح البيان أنه تجري اختبارات القدرات التحريرية والإلكترونية للطلاب المرشحين وفقًا للجدول التالي:

الامتحان التحريري الامتحان الإلكتروني

الأحد 30 يوليو المقبل القليوبية، ومدن القناة وتنطلق في التاسعة صباحًا.

الاثنين31 يوليو المقبل القاهرة وطلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية من 9 صباحا.

كما تجرى المقابلات الشخصية للطلاب المتقدمين وفقا للجدول التالي:

الأربعاء 2 أغسطس المقبل القليوبية ومدن القناة من الساعة 8 صباحا

الخميس 3 أغسطس المقبل القاهرة وطلاب الإعدادية الأزهرية من الساعة 8 صباحا

وشدد البيان على ضرورة إحضار أصل شهادة الإعدادية العامة أو الازهرية أو بيان النجاح وأصل شهادة الميلاد للاطلاع عليها عند حضور الاختبارات في نفس يوم الامتحان، ولن يُسمح للطالب بدخول الامتحان دونها على أن يلتزم ولي أمر الطالب بتحرير طلب الالتحاق بعد تدوين كافة البيانات والتوقيع عليها وإرفاق هذا الطلب ضمن المرفقات على موقع التقديم ويتم رفض الطلبات غير الموقعة من قبل ولي الأمر.

ووضعت المدرسة عددًا من الشروط للتقدم للناجحين في الشهادة الإعدادية 2023 كالتالي:

ألا يزيد من الطالب عن 18 سنة عند التقديم في 1/10/2023 وتكون الأولوية للأصغر سنا

ضرورة إرفاق المستندات التالية مع طلب الالتحاق

صورة الشهادة الإعدادية (الوجهين)

صورة بطاقة ولي الأمر

صورة طلب الالتحاق بالمدرسة موقع عليها من ولي أمر

صورة شهادة الميلاد.