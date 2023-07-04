مدير «المصري للدراسات»: عظمة ثورة 30 يونيو أن الشعب خرج لإنقاذ تاريخ البلاد

قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إنَّ شعب مصر الذي خرج في ثورة 30 يونيو كان مدركا لخطورة الإخوان وحكمهم على مصر، وأنه يتم تحويلها عن مسارها التاريخي وعقائدها الوطنية الراسخة إلى اتجاه آخر.

عكاشة: تقديرات أعداد من خرجوا في 30 يونيو وصلت لـ60 مليونا

وأضاف «عكاشة» خلال استضافته ببرنامج «الحياة اليوم» من تقديم الإعلامي محمد مصطفى شردي على شاشة «قناة الحياة»، أنَّ خروج أعداد قدرت بـ50 مليون مصري إلى الشوارع في ثورة 30 يونيو وتقديرات أخرى للأعداد بالميادين بنحو 40 مليون متظاهر وعند حسابهم في المحافظات نصل إلى 60 مليون متظاهر ضد حكم الإخوان، وجميعهم خرج لإنقاذ دولته وهذه هي عظمة 30 يونيو الحقيقية.

يوم 26 يوليو 2013

وتابع مدير المركز المصري للفكر، «يوم 26 يوليو 2013 كان مجرد دعوى من وزير الدفاع في هذا التوقيت بإعلان المواطنين انحيازهم لدولتهم وكان الموجودين يومها يفوق أعداد من خرجوا في 30 يونيو من نفس العام.. وتزامن مع شهر رمضان الكريم ودقت الكنائس الأجراس في لحظة رفع المساجد لآذان المغرب والإفطار في الميادين.. ليحطم المصريون الأرقام القياسية لـ 30 يونيو في هذا اليوم».