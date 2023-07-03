عضو بـ«الشيوخ»: ثورة 30 يونيو حررت مصر من فساد الإخوان

قال النائب محمد فريد، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن جماعة الإخوان كانت تضرب بعرض الحائط كل شيء، وقامت بتخريب كل ما يتعلق بدولة القانون، وهذا واضح من حصار المحكمة الدستورية، ومدينة الإنتاج الإعلامي.

ثورة 30 يونيو قامت بتحرير مصر من الإخوان

وتابع «فريد»، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية «ten»، مساء الإثنين، أن ثورة 30 يونيو قامت بتحرير مصر من جماعة الإخوان الإرهابية التي كادت أن تأخذ مصر إلى منحى شديد السوء، مشيرًا إلى أن جماعة الإخوان قامت بضرب المتظاهرين، وهذا يدمر دولة القانون.

ولفت إلى أن الجماعة قامت بسحل مواطن مصري شيعي من منزله، وهذا يضرب فكرة التعايش بين الناس: «سحلوا شخص لمجرد الاختلاف المذهبي، فما بالك الاختلاف بين الأفراد في الأديان والأفكار والعقائد».