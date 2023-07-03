رئيس «المصريين الأحرار»: مصر كانت مختطفة قبل ثورة 30 يونيو

قال الدكتورعصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار، بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو، إنه يتم الاحتفال بذلك اليوم من كل عام لاستردادنا مصر لأنها كانت مختطفة؛ إذ تعتبر ثورة 30 يونيو بمثابة صدمات كهربائية للمصريين لمعرفة ما حدث وعظمته.

محاولات الإخوان لتدمير الهوية

وأضاف رئيس حزب المصريين الأحرار بمداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم» المذاع بقناة «الحياة»، أن حدث مثل ذلك لم يكن وليد عام بل أعوام كثيرة ووقوف القوات المسلحة والمصريين بيد واحدة للوصول لتلك اللحظة وكان الهدف ليس فقط تدمير جماعة الإخوان الإرهابية التي حاولت تدمير الهوية المصرية؛ بل التمسك بالهوية والانتماء الوطني والمحافظة على الوطن.

وتابع خليل، أنه يجب على المصريين تكملة المشوار للنهاية ومحاولتهم لإصلاح شؤونها وليس بمرور 10 سنوات فقط بل الوقوف دائمًا يدا بيد للوصول للإصلاح الاقتصادي والوقوف ضد أي مخرب.