الأولى على الجمهورية بالدبلوم الفندقي: أطالب بإضافة كليات للتعليم الفني

سعادة كبيرة في منزل الطالبة ندى أيمن عشري، ابنة محافظة المنوفية، والتي حصلت على المركز الأول على مستوى الجمهورية في الدبلوم الفندقي قسم مطبخ، بعد إبلاغ نائب وزير التربية والتعليم للطالبة هاتفيا بحصولها على المركز الأول على الجمهورية، وفق تصريحات الطالبة لـ«الوطن».

الأولى على الجمهورية في الدبلومات: الرئيس يولي اهتماماً بالتعليم الفني

وقالت الطالبة «ندى» إنها كانت تجتهد طوال العام الدراسي للحصول على المركز الأول على الجمهورية بالدبلومات، مشيرة إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي والدولة تولي اهتماماً كبيرا للتعليم الفني وهو ما ساعد على تطويره خلال الفترة الماضية، موجهة الشكر للرئيس على دعمه الكبير لهم، مشيرة إلى أنها تتمنى أن تستكمل دراستها في كلية سياحة وفنادق.

الأولى على الدبلومات الفنية بالمنوفية تطالب بكليات إضافية

وأضافت الأولى علي الجمهورية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن التعليم الفني له أهمية كبيرة ويجب أن يكون للتعليم الفني كليات كثيرة مثل التعليم الثانوي، مشيرة إلى أن سبب تفوقها هو توفيق الله لها ودعم أسرتها ومدرسيها لها خلال الدراسة.

ووجهت ابنة محافظة المنوفية رسالة لمن ينظر إلى التعليم الفني بنظرة غير دقيقة، قائلة «التعليم الفني مهم جدا وزي ما الثانوي العام مهم التعليم الفني مهم برضه ولازم نظرة الناس تتغير للتعليم الفني لأن إحنا جزء مهم من المجتمع».

وأشارت ندى عشري إلى أنها تهدي نجاحها وتفوقها إلي أسرتها، وخاصة والدها والذي يعمل ميكانيكي سيارات نقل ثقيل قائلة «هو تعب كتير في حياته وظايما أنا وأخواتي بنحاول نخلي رأسه مرفوعة على طول ويبقى فخور بينا»، مؤكدة أن المدرسين كانوا داعمين لها بقوة وكانوا يقولون لها «لازم تجيبي مجموع كبير حتى لو مش هتدخلي كلية».