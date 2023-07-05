رابط التقديم بمدرسة مياه الشرب بالمنوفية وشروط القبول

بدأ اليوم التقديم بمدرسة مياه الشرب بالمنوفية بقويسنا والتى تعد أبرز بدائل الثانوية العامة بمحافظة المنوفية حيث توفر فرص عمل لخرجيها وتتبع التوزيع الجغرافي.

وتخدم مدرسة مياه الشرب والصرف الصحي المواطنين في مطنقة كفور الرمل بمدينه قويسنا للشباب.

التقديم بمدرسة مياه الشرب بالمنوفية

التقديم بمدرسة مياه الشرب بالمنوفية متاح للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية لهذا العام ممن تطق عليهم شروط الالتحاق بالمدرسة والتى حددتها إدارة المدرسة والتى من أهمها المجموع وفقا لتنسيق مدرسة مياه الشرب والصرف الصحي.

شروط التقديم بمدرسة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية

وتنشر «الوطن» تفاصيل التقديم بمدرسة مياه الشرب بالمنوفية وفقا لمنى القفل رئيس قطاع الموارد البشرية بالمدرسة ،

يمكن لطلاب محافظات المنوفية والغربية الشرقية الحاصلين على مجموع260 درجة فما فوق بنتيجة الشهادة الإعدادية بالثلاث محافظات.

مع قبول نسبة 5٪ من طلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية بمجموع حد أدني 93٪ من المجموع الكلي للطالب.

وحددت مدرسة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية و منها،

_قبول الطلاب الذكور فقط.

_ان يكون الطالب مصرى الجنسية.

_لايتجاوز سن الطالب 18) سنة في 1-10-2023.

_اختيار الأعلى بالمجموعة لحين استكمال كثافة المدرسة.

_إجراء المقابلة الشخصية واختبارات القبول.

رابط التقديم بمدرسة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية

وحددت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنوفية رابط للتقديم بمكن استخدامه من هنا حيث يضع الطالب بياناته ليتم ابلاغه بنتيجه التقديم لاحقا.