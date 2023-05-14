وظائف شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان.. انطلاق الاختبارات

انطلقت اختبارات وظائف شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان في جامعة أسوان، للذين استوفوا الشروط وفق الكشوف الرسمية التي أعلنت عنها شركة مياه أسوان، وفق لإعلان الوظائف رقم 2 لسنة 2023، والاختبارات عبارة على أسئلة تحريرية تحت إشراف لجنة من أساتذة الجامعة، ومن المقرر أن تنتهي في يوم 17 مايو من الشهر الجاري، يعقبها عمليات التصحيح وإعلان النتيجة على المتسابقين لمعرفة المجتازين والناجحين.

وظائف شركة مياه أسوان

وتفقد الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان، وبرفقة العميد المهندس يحي أبوزيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان والدكتور سيد عبدالحميد عميد كلية الهندسة، والدكتور حسن الشقطي عميد كلية التجارة، لجان الاختبارات العلمية للمتقدمين لشغل الوظائف شركة مياه الشرب والصرف الصحي في أسوان و المعلن عنها في إعلان رقم 2 لسنة 2023م وتجري الاختبارات التحريرية للمتقدمين والمستوفين للشروط لوظيفة فني تشغيل، معمل، سلامة، وصحة مهنية- مساحة، التي انطلقت صباح اليوم الأحد الموافق 2023/5/14م، وتنتهي يوم الأربعاء 17 مايو، من الساعة الثالثة ظهرا حتى الخامسة عصرا، بكلية الهندسة جامعة أسوان.

وقال الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان، إنه تجري هذه الاختبارات العلمية للمتقدمين لوظائف مياه أسوان بكل شفافية لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين المتقدمين، ولضمان الحيادية والنزاهة في إجراء كافة الاختبارات والمقابلات التي تجري بكلية الهندسة، والعمل على اختيار المؤهل من المتقدمين علميا وفنيا لهذه الوظائف لتحقيق المساواة بين الجميع، وهذا يأتي في إطار دور الجامعي الأكاديمي والمجتمعي في اختيار الأفضل والمناسب لسوق العمل.

اختبارات وظائف شركة مياه الشرب بأسوان

وأضاف المهندس يحي أبوزيد رئيس مجلس إدارة شركة المياه والشرب والصرف الصحي بأسوان، أنه أعلنت الشركة عن عدد من التوجيهات الهامة فيما يخص اختبارات المتقدمين لشغل الوظائف المطلوبة بالشركة التي ستجرى بكلية الهندسة في أبوالريش، منها العمل على توفير الأجواء المناسبة والهادئة داخل اللجان، مع مراعاة الأداء المرن الذى لايخل بالجدية والالتزام فى اللجان، مع تقديم كافة صور الدعم والمساعدة للممتحنين في حدود المسموح به، مع فرض الانضباط والالتزام داخل اللجان، والسيطرة على أي صور من الفوضى أوالإزعاج

مع الالتزام بالزمن المحدد للاختبار، وعدم السماح بأي تجاوزات داخل اللجان أو خارجها، متمنين التوفيق والنجاح لجميع المتقدمين لتعينات الشركة.