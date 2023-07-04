3.6 مليار جنيه ضرائب ورسوم مُحصلة بجمارك السخنة في يونيو 2023

أعلنت الإدارة العامة لجمارك العين السخنة، أنها أفرجت خلال شهر يونيو 2023 عن مشمول 7275 شهادة جمركية وارد نهائي بإجمالي 17059 حاوية، موضحة أن أغلب كان البضائع الواردة عبارة عن مستلزمات إنتاج للمصانع وقطع غيار سيارات وإكسسوار للهواتف المحمولة واكسسوار حريمى ولعب الأطفال.

قيمة الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة على شهادات الوارد

وأوضح بيان الإدارة، أن قيمة الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن هذه الشهادات الواردة خلال شهر يونيو الماضي بلغت 847 مليونا و362 ألف جنيه، بينما بلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة والأرباح التجارية والصناعية والرسوم الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات حوالي 2 مليار و800 مليون و768 ألف جنيه.

الشهادت الجمركية تم تصديرها

وتابع البيان، أن عدد الشهادات الجمركية التى تم تصدير مشمولها من خلال جمارك السخنة فى شهر يونيو الماضي بلغ 1334 شهادة صادر بعدد 17324 حاوية، بقيمة إجمالية 6 مليارات و891 مليونا و13 ألف جنيه، وتم تحصيل رسوم الصادر عن بعض الشهادات المصدرة بمبلغ 15 مليونا و801 ألف جنيه، وكانت أغلب الأصناف المصدرة عبارة عن (دريس برسيم - رخام - رمال - فوسفات - فايبر جلاس).

وبذلك يصل إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك السخنة خلال شهر يونيو 2023 لحوالي 3 مليارات و648 مليونا و130 ألف جنيه.