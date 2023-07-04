باحث سياسي: قوات الاحتلال تخطط للاستيلاء على الضفة الغربية

أكد العميد محمود محي الدين، الباحث السياسي في شئون الأمن الإقليمي، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تخطط للاستيلاء على الضفة الغربية، وتعمل على تهجير الفلسطينيين منها، الأمر الذي يؤثر على الوضع في فلسطين والدول المجاورة خاصة الأردن.

وقف الاقتحام على مخيم جنين

وقال محي الدين، خلال لقائه مع الإعلامية رشا مجدي، ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، إنه رغم المناشدات الدولية التي أطلقتها العديد من المنظمات والدول بضرورة وقف الاقتحام على مخيم جنين، إلا أنّ قوات الاحتلال لم تسمع لأي نداء دولي أو مجتمعي.

اقتحام المسجد الأقصى

وتابع: الحكومة الإسرائيلية يغلب عليها حزب اليمين المتطرف والذي يوضح نوايا هذا الحزب من خلال اقتحام مخيم جنين أو اقتحام المسجد الأقصى، كما نتنياهو يحلم بتوقيع اتفاقية سلام مع المملكة العربية السعودية، كما أن يعمل على الدعوة للديانة الإبراهيمية.

وأوضح محي الدين، أن الحكومة الإسرائيلية نجحت في الفصل بين المقاومة الفلسطينية، وعدم توحيد صفوفها من أجل التصدي للهجوم الإسرائيلي على المدن الفلسطينية.