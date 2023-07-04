إزالة هنجر ومعرض سيارات على أرض زراعية في الدقهلية

أزالت رئاسة مركزي طلخا ونبروه وإدارة تحسين الأراضي التابعة لمديرية الزراعة بالدقهلية، اليوم، هنجر ومعرض سيارات على طريق «طلخا - نبروه» مقامين على مساحة أكثر من 3500 متر على أرض زراعية، بزمام قرية سرسق التابعة لمركز طلخا.

وبحسب بيان رئاسة مركز ومدينة طلخا، انتقلت على الفور معدات مركزي طلخا ونبروه ومديرية الزراعة والإصلاح الزراعي، وبحضور كل من الدكتورة رحاب المزين رئيس مركز ومدينة طلخا، والمهندس محمد البسيوني، رئيس مركز ومدينة نبروه، ونوابهما والدكتور طارق صلاح سالم، وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية.

إزالة فورية هنجر ومعرض سيارات بالدقهلية

وأصدرت رئاسة مركز ومدينة طلخا قرار إزالة فورية لتنفيذ أعمال الإزالة ورفع الأتربة وإعادة الأرض للزراعة، وقاد حملة الإزالة العقيد تامر يحي مأمور مركز شرطة طلخا.

رحاب المزين: التصدي لكل أنواع المخالفات

وأكدت رحاب المزين رئيس مركز ومدينة طلخا، استمرار التصدي لكافة أنواع المخالفات وأنها وجهازها التنفيذي لن تسمح بالبناء على الأراضي الزراعية ولن تتوانى في التصدي لمافيا تجارة الأراضي.

من جانبه قال المهندس محمد البسيوني رئيس مركز ومدينة نبروه أن مشاركته وجهازه التنفيذي في تنفيذ الإزالة لأننا جميعا نعمل كوحدة واحدة للتصدي لكل المخالفات.