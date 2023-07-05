كم سجل سعر الذهب بكل أعيرته في أول يوم بعد الإجازة؟

شهدت أسعار الذهب تراجعا في أول يوم بعد إجازة عيد الأضحى، وخسر جرام الذهب نحو 40 جنيهًا، بالمقارنة مع أسعار ما قبل عيد الأضحى، حيث كان سعر جرام الذهب عيار 21 عند 2260 جنيهًا قبل الإجازة، ويسجل اليوم 2220 جنيهًا للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم 2220 جنيها مقارنة بـ2260 جنيها في تعاملات ما قبل العيد، لتكون إجمالي الخسائر نحو 40 جنيهًا في أسبوع.

وترصد «الوطن»، خلال السطور التالية، أسعار الذهب بكل أعيرته بأول يوم بعد إجازة عيد الأضحى.

سعر عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 في الوقت الحالي، 2220 جنيها للشراء.

سعر عيار 24

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في الوقت الحالي 2537 جنيهًا للشراء.

سعر عيار 18

فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 في الوقت الحالي 1903 جنيهات للشراء.

سعر الذهب عيار 22

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 الآن 2326 جنيهًا للشراء.