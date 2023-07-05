عمليات وإصابات وكورونا.. مستشفى النجوم في أسبوع

أزمات صحية يعيشها عدد من نجوم الإعلام والفن خلال الأيام الحالية، استدعت نقل بعضهم للمستشفى واستدعت إجراء عمليات جراحية لآخرين.

«الوطن» ترصد لكم آخر تطورات الحالة الصحية لنجوم الفن والغناء والإعلام كما يلي:

لمياء فهمي عبدالحميد تجري عمليتين جراحيتين

كشفت الإعلامية لمياء فهمي عبدالحميد عن خضوعها لعمليتين جراحيتين معا، تكميم معدة والزائدة.

وقالت لمياء فهمي عبدالحميد خلال فيديو عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، إنها تعرضت مؤخرا لأزمة صحية واكتشفت إصابتها بالزائدة والغدة والضغط، واتخذت قرار إجراء التكميم بسبب وزنها الزائد الذي تحاول إنقاصه منذ أربع سنوات ولكنها تفشل، مضيفة «أجريت عملية الزائدة والتكميم معا بعد صلاة الاستخارة»، نافية ما تردد مؤخرا حول إصابتها بالسرطان.

شريف مدكور يصاب بـ«كورونا» بعد عودته من الحج

أعلن الإعلامي شريف مدكور إصابته بفيروس كورونا، عقب عودته من أداء مناسك الحج لهذا العام، وكتب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «بقالي يومين حرارتي ما بين 37 ونصف و38 ونصف، ومش قادر أتحرك الحمد لله»، مضيفًا: «كورونا بوستيف»، وذلك بعد أيامٍ من إعلان عودته من الحج: «الحاج شريف رجع مصر يا ولاد».

أحمد يونس يتعرض لحادث سيارة

تعرض الإعلامي أحمد يونس، مُذيع الراديو 9090 وقناة «دي إم سي»، لحادث سير بمنطقة المهندسين، ودخوله أحد المستشفيات للخضوع للفحوصات الطبية اللازمة.

وأصيب يونس بقطع في أوتار القدم، وتطلب الأمر عملية جراحية على الفور، وأجرى بالفعل عمليات جراحية وتحسنت حالته الصحية بشكل كبير، وعاد يونس إلى منزله.

عمرو وهبة في المستشفى بسبب إصابة بقدمه

تعرض الفنان عمرو وهبة لإصابة قوية في قدمه، استدعت نقله إلى أحد المستشفيات لإجراء الفحوصات اللازمة؛ للاطمئنان على حالته الصحية.

ونشر وهبة مجموعة صور خلال وجوده في المستشفى، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مضيفًا: «الواحد من زمان مقضاش إجازة في مستشفى حلوة كده الله يسلمكو أنا فلة وفي البسين عادي.. ومش بغرق عادي بلعب يعني محدش علق يعني على الأوتفيت يا جماعة».