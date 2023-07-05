انخفاض أسعار الفاكهة في الأسواق اليوم.. كيلو الموز بـ10 جينهات

بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، أول أمس، يرغب الكثير من المواطنين خاصة ربات المنازل في معرفة أسعار الفاكهة في الأسواق اليوم، سواء الجملة أو التجزئة، إذ يشهد الموسم الصيفي وفرة كبيرة في جميع أنواع الفاكهة، لذا فإن الأسعار تشهد انخفاضًا.

أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم

وانخفضت أسعار الفاكهة في أسواق الجملة اليوم، خاصة سوق العبور، في ظل توافرها بكميات كبيرة من جميع محافظات الجمهورية.

- كيلو التفاح المصري من 7 إلى 15 جنيهًا.

- كيلو فرولة من 7 إلى 10 جنيهات.

- سعر كيلو العنب الكرمسن من 15 إلى 25 جنيهًا.

- كيلو كانتلوب من 6 إلى 12 جنيهًا.

- كيلو مانجو عويسي من 20 إلى 35 جنيهًا.

- كيلو مانجو بلدي من 10إلى 15 جنيهًا.

- كيلو مانجو زبدية من 18 إلى 25 جنيهًا.

- برقوق من 20 إلى 60 جنيهًا.

- كيلو العنب الأسود من 15 إلى 25 جنيهًا.

- كيلو التين من 14إلى 16 جنيهًا.

- كيلو ليمون أضاليا من 4 إلى 9 جنيهات.

- كيلو بلح سيوي من 30 إلى 40 جنيهًا.

- عنب بناتي أصفر من 12 إلى 13 جنيهًا.

- كيلو عنب أحمر من 12 إلى 20 جنيهًا.

- كيلو برتقال صيفي من 7 إلى 13 جنيهًا.

أسعار الفاكهة في أسواق التجزئة اليوم

- كيلو الموز البلدي 10 جنيهات.

- سعر كيلو التفاح الأحمر الأمريكي نحو 35 جنيهًا.

- سعر كيلو الكيوي نحو 30 جنيهًا.

- كيلو الجوافة 22 جنيهًا.

- وكيلو برتقال عصير 8 جنيهات.

- كيلو التفاح المصري 15 جنيهًا.

- كيلو التين 20 جنيهًا.

- كيلو المشمش 25 جنيهًا.

- كيلو المانجو السكري من 20 إلى 25 جنيهًا.