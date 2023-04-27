مزارعو العنب بالأقصر يستعدون لموسم جني المحصول في مايو المقبل

يستعد مزارعو العنب بمحافظة الأقصر لموسم الحصاد الذي يبدأ مايو المقبل، حيث يشتهر العنب الأقصر بمزايا تصديرية عالمية وطلبا عالميا في الأسواق الأوربية وآسيا وفي جنوب القارة الإفريقية، حيث يحمل المحصول مواصفات واشتراطات تصديرية صارمة، جعلته يحظى بإقبال كبير لدى الأسواق الخارجية.

مواصفات تصديرية واشتراطات صارمة

وقال المهندس محمد العديسي، صاحب مزارع العديسي للعنب، إن موسم جني العنب يبدأ مبكراً في الأقصر، بسبب ارتفاع درجات الحرارة، بعكس عنب الفيوم والمحافظات الأخرى في الوجه البحري، حيث يغزو محصول العنب الأقصري الأسواق العالمية مبكراً، خاصةً الأسواق الأوروبية، قبل باقي الدول المنافسة مثل الهند،مشيرا إلى أن أن العنب يحمل مواصفات تصديرية واشتراطات صارمة، مثل درجة السكريات داخل العنب، وحجم الحبة، والتي لها مقاس محدد، وغيرها من الاشتراطات.

التجهيز لعملية الجني

وأوضح العديسي، أن المهندسين الزراعيين بالمزرعة بدأوا في التجهيز لعملية الجني، التي تتطلب رعاية خاصة ومتابعة مستمرة، كما أن هناك أصنافا نجلبها من الخارج، ندفع لها مقابل الزراعة سنوياً، ولا نستطيع تصدير العنب من هذا الصنف، إلا بعد الحصول على موافقة من الشركة صاحبة حق زراعة هذا الصنف.

لا تزيد عن 28 درجة مئوية

وأشار إلى أن موسم جني العنب يبدأ منتصف شهر مايو، ويستمر حتى نهاية شهر يوليو، وتستمر عملية جني العنب يومياً بدءاً من الساعة الرابعة فجراً حتى التاسعة صباحاً، قبل ارتفاع درجات الحرارة، لأن قطف العنب لابد أن يتم في درجات حرارة لا تزيد عن 28 درجة مئوية، ويتم حفظ العنب مباشرةً في برادات للحفاظ على درجة الحرارة القياسية المطلوبة.

عملية التصدير من 8 أيام إلى شهر

واستطرد: «تستغرق عملية التصدير ما بين 8 أيام إلى شهر، ويجري تصدير المحصول مباشرةً من محافظة الاقصر إلى دول أوروبا وبريطانيا وألمانيا وهولندا، والعنب الأقصري يتمتع بشهرة عالمية، ومزايا تفضيلية عن الكثير من الأصناف التصديرية الأخرى للعنب».