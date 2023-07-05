خطوات ومستندات استخراج بطاقة الرقم القومي.. استلمها في 120 دقيقة

نشرت مصلحة الأحوال المدنية، خطوات ومستندات استخراج بطاقة الرقم القومي، وذلك من أجل التسهيل على المواطنين في الحصول على الخدمة في وقت قصير، خاصة أنّ استراتيجية وزارة الداخلية، تهدف إلى تطوير جميع الخدمات الشرطية في الأحوال المدنية ومصلحة الجوازات والمرور.

ووفق المعلن عبر منصة مصلحة الأحوال المدنية، نستعرض فيما يلي، خطوات استخراج بطاقة الرقم القومي والمستندات المطلوبة، وهي كالتالي:

خطوات تجديد بطاقة الرقم القومي في ساعتين من الأحوال المدنية

- شراء استمارة وإرفاقها مع الاستمارة العادية في حالة وجود أختام من جهات حكومية على البطاقة العادية تثبت الوظيفة.

- ملء استمارة وتقديمها إلى الموظف المختص في الأحوال المدنية.

- الانتظار 120 دقيقة حتى يتم طباعة البطاقة وتسليمها للمواطن.

المستندات المطلوبة لاستخراج بطاقة الرقم القومي

- تقديم مستند إلكتروني يثبت الشخصية وصورة بطاقة الرقم القومي - جواز سفر.

- يجب تقديم شهادة ميلاد إلكترونية (ضوئية) في حالة عدم وجود جواز سفر أو صورة بطاقة الرقم القومي.

- وثيقة الزواج أو البطاقة العائلية بالنسبة للزوجات فقط.

- اعتماد المهنة من النقابة المختصة لأصحاب المهن النقابية.

- صورة ضوئية من المؤهل الدراسي، ويطلع الموظف على الأصل لإثبات المؤهل الدراسي.

- في حالة طلب تغيير محل الإقامة، يجب أنّ يكون بموجب عقد موثق في الشهر العقاري، أو إيصال غاز أو تليفون أو كهرباء.