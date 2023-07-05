موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي والقنوات الناقلة الليلة

ينتظر جمهور وعشاق القلعة الحمراء، موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي الليلة ضمن المباريات المؤجلة للنادي الأهلي، حيث يسعى المارد الأحمر للفوز على حساب الدراويش، وحصد النقاط الثلاث لتعويض تعادله في مباراته الأخيرة أمام نادي فيوتشر.

موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي والقنوات الناقلة

ويطلق الحكم أحمد الغندور صافرة البداية لمباراة الأهلي والإسماعيلي في تمام الساعة 8.30 مساء على برج العرب بالإسكندرية، وهي المباراة المؤجلة من الجولة الـ18 من مسابقة الدوري، حيث تنقل قناة أون تايم سبورتس أحداث المباراة، ويأتي ترددها كما يلي:

أون تايم سبورتس 1

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 11681.

- الاستقطاب: أفقي.

- معدل الترميز: 27500.

- الاستقطاب: أفقي.

- معامل تصحيح الخطأ 5/6.

تردد أون تايم سبورت 2

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 12303.

- الاستقطاب: أفقي.

- معدل الترميز: 27500.

ترتيب الأهلي والإسماعيليي في جدول الدوري الممتاز

ويخوض النادي الأهلي مباراته المؤجلة الليلة أمام فريق الاسماعيلي، محتلا المركز الأول في الدوري الممتاز برصيد 69 نقطة جمعها من 27 مباراة، في بينما يسكن فريق الإسماعيلي في المركز 13 برصيد 34 نقطة، جمعها من 31 مباراة.

متى يحسم الأهلي بطولة الدوري؟

ويحتاج النادي الأهلي إلى 7 نقاط فقط من مبارياته المقبلة لحسم لقب الدوري العام موسم 2022-2023، دون النظر لنتائج باقي منافسيه.