ماذا حدث في مخيم ومدينة جنين خلال 72 ساعة؟

تعرض مخيم جنين بالضفة الغربية المحتلة لاعتداء من قوات الاحتلال الإسرائيلي، على مدارالـ 72 ساعة الماضية، وسط تهجير آلاف من سكان المخيم قسرًا، وسقوط نحو 11 شهيدا وآلاف الجرحي، وسط تنديد دولى وعربي، ومطالبات من المجتمع الدولي للضغط على قوات الإحتلال لوقف جرائم الحرب التي ترتكب في المخيم.

ماذا يحدث في مخيم جنين؟

تحت مسمي «المنزل والحديقة»، بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية موسعة في المخيم صباح يوم الاثنين، وشن هجمات بطائرات مسيرة، ثم اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم جنين، مما أدى إلى معارك بالأسلحة في شوارعه.

واستهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال تلك العملية البنية التحتية لمخيم جنين، وبحسب مصادر عبرية، فإنها لا تعتزم توسيع نطاق العملية ليشمل الضفة الغربية بأكملها.

وخلال اليوم الأول كانت الحصيلة الأولية لشهداء مخيم جنين 10 مواطنين، بينهم ضحايا لم تتجاوز أعمارهم الـ18 عامًا، واصيب ما لا يقل عن 120 مواطن، منهم 20 شخص في حالة خطيرة، وفق وزارة الصحة الفلسطينة التي وصفت هذا الهجوم بأنه الأشرس والأوسع منذ عام 2002.

أعلنت قوات الاحتلال أنها لم تحقق المستهدف من عملية «المنزل والحديقة»، مع نهاية يومها الأول، معلنة أنها تخطط لدهم ما تدعي أنه 10 أهداف إرهابية متبقية في مخيم جنين، مضيفة أن سلاح الجو أغار على 20 هدفا في جنين منذ بداية العملية، كما أعلن اعتقال 120 فلسطينيا خلال العملية المتواصلة في جنين، والإعلان عن أن البحث ما زال جاريا عن 160 مسلحا تحصنوا داخل المخيم.

استمرت الهجوم لليوم الثاني، وحاصرت قوات الحتلال المخيم، مما أدي إلى نقص في المواد الأساسية والأدوية والمؤن.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن أن مستشفيات جنين لم تعد قادرة على استيعاب المزيد من الجرحي.

قرارات القيادات الفلسطينية

وعلى ضوء هجوم قوات الإحتلال عقدات القيادات الفلسطينية اجتماعًا طارئًا توصلت فيه لعدة قرارات، وهي وقف جميع الاتصالات واللقاءات مع الجانب الإسرائيلي، والاستمرار في وقف التنسيق الأمني، واستمرار اللجان الشعبية في الدفاع عن المدن والقرى والمخيمات، وعلى جميع الأجهزة والهيئات الفلسطينية أخذ دورها في مهمة الدفاع عن الشعب الفلسطيني.

وأكدت القيادة الفلسطينية على التمسك بالثوابت الوطنية الفلسطينية وبمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلاً شرعياً ووحيداً للشعب الفلسطيني، والالتزام بالشرعية الدولية، ومواصلة العمل من أجل نيل دولة فلسطين عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة، وحصولها على مزيدٍ من الاعترافات الدولية بها.

ومن جانبه دعا مجلس جامعة الدول العربية، إلى تحرك عاجل لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني وتوفير الحماية الدولية له، في ختام الدورة غير العادية التي عقدت بشأن العدوان الإسرائيلي المتواصل والمتصاعد على الشعب الفلسطيني، خاصة مدينة ومخيم جنين.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن أن العمليات العسكرية في مخيم جنين متواصلة للبحث عن مخازن أسلحة وتدميرها.