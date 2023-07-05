كثافات مرورية متحركة في شوارع القاهرة والجيزة

ينتشر رجال الإدارة العامة للمرور على الطرق والمحاور الرئيسية بمحافظتي القاهرة والجيزة، للحفاظ على حركة المرور وضبطها والتسهيل على قائدي المركبات وإزالة أي عوائق أمامهم، وترصد السطور التالية الحالة المرورية على الطرق في شوارع القاهرة والجيزة.

كثافات متقطعة

وشهدت منطقة الكورنيش كثافات مرورية متقطعة من المظلات باتجاه منطقة وسط البلد، وأعلى كوبري أكتوبر المتجه للعباسية حتى منطقة غمرة، لكن الطريق للعباسية يشهد كثافات مرورية بسيطة تزداد مع ساعات الذروة الصباحية.

سيولة على الكورنيش

وتظهر سيولة مرورية على الكورنيش المتجه للمؤسسة، بينما تظهر بعض الكثافات المتحركة في شوارع عباس العقاد والطيران وصولا للدائري، وأيضًا في الاتجاه العكسي الآخر لكوبري أكتوبر بسبب زيادة أحمال السيارات.

وبمتابعة شارع صلاح سالم تبين وجود كثافات مرورية، وكذلك الأمر بالنسبة للمتجهين من التحرير لمدينة نصر ومحور النصر وصولا للمنصة، ويشهد شارع الهرم كثافات مرورية تزيد مع ساعات الذروة، إذ أن هناك تباطؤ في حركة السيارات بسبب غلق الطريق في الاتجاهين.

وتظهر بعض الكثافات في شارع السودان حتى جامعة القاهرة وميدان النهضة، وصولا إلى مناطق بولاق وإمبابة، أما محور صفط فيشهد كثافات مرورية تزيد في الاتجاه إلى جامعة القاهرة.