كثافات مرورية متحركة في شوارع القاهرة والجيزة

ينتشر رجال الإدارة العامة للمرور على الطرق والمحاور الرئيسية بمحافظتي القاهرة والجيزة، للحفاظ على الحركة المرورية، وتشهد معظم الطرق حالة من الكثافات المرورية المتحركة.

كثافات مرورية متحركة

وخلال الساعات الأولى من صباح اليوم، يشهد كوبري أكتوبر حالة من الكثافات المرورية المتحركة في اتجاه ميدان وشارع رمسيس حتى غمرة، فضلًا عن الكثافات المرورية التي يشهدها كوبري 15 مايو المتجه إلى المهندسين.

كثافات نسبية

وشهد شارع بورسعيد من نزلة كوبري أكتوبر، سيولة مرورية حتى منطقة الزاوية الحمراء، وهناك كثافات نسبية بداية من الوايلي حتى كوبري الساحل والأميرية.

تباطؤ حركة السيارات

وظهرت كثافات مرورية بسيطة ومتقطعة، على طريق الكورنيش حتى المظلات، مقابل سيولة مرورية في الطريق المتجه للمؤسسة، وكثافات بسيطة بمنطقة المظلات، أما شارع الهرم بالجيزة فشهد كثافات مرورية، تزيد مع ساعات الذروة، ويشهد باقي شارع الهرم الرئيسي تباطؤ في حركة السيارات سببها غلق الطريق في تقاطعه مع المريوطية.