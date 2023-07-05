سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 5-7-2023 في البنوك.. استقرار ملحوظ

يسجل سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 5-7-2023 في البنوك، استقرارًا ملحوظًا خلال ثاني أيام تعاملات الأسبوع بعد عطلة عيد الأضحى التي استمرت 7 أيام، ويأتي ذلك الهدوء المستمر منذ فترة طويلة، ليسجل الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري اليوم 99.39 جنيه للشراء، والبيع 100.39 جنيه.

وتوضح «الوطن» في السطور التالية، سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 5-7-2023 في البنوك العاملة في السوق المصرية، التي جاءت كما يلي:

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر اليوم

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر بلغ 99.84 جنيه للشراء، و100.8 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري 99.84 جنيه بالنسبة للشراء، وسعر البيع 100.8 جنيه.

سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي والجنيه المصري

سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي 99.84 جنيه للشراء داخل بنك القاهرة و100.8 جنيه للبيع.

وجاء سعر الدينار الكويتي مقابل الدولار بـ100.6 جنيه للشراء في البنك المركزي المصري، أما سعر البيع بلغ 101 جنيه.

سجل سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي اليوم، 97.30 جنيه للشراء، و101 جنيه للبيع.

وجاء سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية، 97.05 جنيه للشراء، و100.68 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك كريدي أجريكول مصر، 95.51 جنيه للشراء، و البيع يسجل 102.98 جنيه.