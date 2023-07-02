سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 2-7-2023.. مستقر في السوق المصرية
كتب:
حسن عثمان
10:13 ص | الأحد 02 يوليو 2023
سعر الدينار الكويتي اليوم
استقر سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 2-7-2023 في البنوك، ووصل متوسط السعر 99.33 للشراء، بينما وصل سعر البيع 100.34 جنيه، وفقًا لما تمّ إعلانه على المواقع الرسمية للبنوك العاملة في السوق المصرية، وفي أيام إجازات عيد الأضحى المبارك.
سعر الدينار الكويتي اليوم
سجل سعر الدينار الكويتي اليوم 99.33 جنيه للشراء بينما وصل سعر البيع حوالى 100.34 جنيه.
سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري
سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم 99.33 جنيه للشراء بينما وصل سعر البيع 100.34 جنيه.
سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك
سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك 99.33 جنيه للشراء بينما وصل سعر البيع 100.34 جنيه.
سعر الدينار الكويتي في بنك مصر
سجل سعر الدينار الكويتي في بنك مصر اليوم كويتي 100.01 جنيه للشراء، بينما وصل سعر البيع 100.30 جنيه.
سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري
سجل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري اليوم 99.33 جنيه للشراء بينما وصل سعر البيع 100.34 جنيه.
سعر الدينار الكويتي مقابل الدولار
وسجل سعر الدينار الكويتي مقابل الدولار 3.26 دولار أمريكي.
سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي
وسجل سعر الدينار الكويتي مقبل الريال السعودي دينار كويتي يساوي 12.21 ريال سعودي.
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