استقرار سعر الدينار الكويتي اليوم الاثنين 3-7-2023 في البنوك

استقرت سعر الدينار الكويتي اليوم الاثنين 3-7-2023 في البنوك، ووصل متوسط السعر إلى 99.33 للشراء، بينما وصل سعر البيع إلى 100.34 جنيه، وفقًا لما تمّ إعلانه على المواقع الرسمية للبنوك العاملة في السوق المصرية، وفي أيام إجازات عيد الأضحى المبارك، المقرر أن تنتهي اليوم، على أن تبدأ البنوك العمل غدا الثلاثاء.

سعر الدينار الكويتي اليوم الاثنين

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم 99.33 جنيه للشراء بينما وصل سعر البيع لنحو 100.34 جنيه.

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم 99.33 جنيه للشراء بينما وصل سعر البيع 100.34 جنيه.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك

سعر الدينار الكويتي اليوم الاثنين 3-7-2023 في البنوك 99.33 جنيه للشراء بينما وصل سعر البيع 100.34 جنيه.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر اليوم الاثنين

سجل سعر الدينار الكويتي في بنك مصر اليوم كويتي 100.01 جنيه للشراء، بينما وصل سعر البيع 100.30 جنيه.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري اليوم الاثنين 99.33 جنيه للشراء بينما وصل سعر البيع 100.34 جنيه.

سعر الدينار الكويتي مقابل الدولار

ويبغ سعر الدينار الكويتي اليوم الاثنين 3-7-2023 مقابل الدولار 3.26 دولار أمريكي.

سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي

وسجل سعر الدينار الكويتي مقبل الريال السعودي اليوم الاثنين 3-7-2023 دينار كويتي يساوي 12.21 ريال سعودي.