الطيران الإسرائيلي يشن غارات جوية على عدد من المواقع الفلسطينية

شنت طائرات حربية إسرائيلية، اليوم الأربعاء، غارات جوية على مواقع مختلفة في الأراضي الفلسطينية، وألحقت دمارًا بالممتلكات.

ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، قصفت طائرات حربية إسرائيلية بثلاثة صواريخ، موقعًا في منطقة الشيخ عجلين جنوب غرب مدينة غزة، ما أدى إلى تدميره واشتعال النيران فيه وتضرر عددا من منازل وممتلكات المواطنين القريبة من القصف.

وقصفت طائرات الاحتلال بأربعة صواريخ على الأقل، موقعًا شمال غرب بلدة بيت لاهيا شمال القطاع، وأوقعت فيه دمارًا وخرابًا وبممتلكات المواطنين المجاورة.

العدوان على جنين

كما أغارت طائرات الاحتلال على موقع في بلدة بيت حانون شمال القطاع، ما ألحق دمارًا به، وتجوب طائرات الاحتلال دون طيار أجواء القطاع وبشكل مكثف.

وأصيب مساء أمس عدد من الفلسطينيين بجروح وبحالات اختناق، عقب استهداف قوات الاحتلال لمجموعات من المواطنين بالرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع، كانوا يتظاهرون على مقربة من السياج الحدودي شرق المدينة؛ احتجاجًا على عدوان الاحتلال على مدينة جنين ومخيمها.