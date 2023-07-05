محافظ الجيزة يكافئ رئيس وحدة محلية لتفانيه في العمل

كافأ اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، محمد حامد رئيس الوحدة المحلية لقرية الجلاتمة بمركز ومدينة منشأة القناطر، وأربعة من موظفين الوحدة المعاونين له.

ومنح المحافظ رئيس الوحدة مكافأة مالية تعادل شهر من راتبه، وذلك لتفانيه في العمل وقيامه بالمهام المكلف بها على أكمل وجه، من خلال متابعة رفع المخلفات والقمامة بالشوارع الداخلية والجانبية بالوحدة وكفاءة شبكه الإنارة، ومنع التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء وكفاءة المعدات بالحملة الميكانيكية وتطبيق خطه الترشيد للكهرباء والتطوير وسرعة التعامل وحل شكاوة المواطنين، ما انعكس على رفع مستوى الخدمات، وتحسن منظومة النظافة بالوحدة المحلية بالجلاتمه.

تقديم خدمات لائقه للمواطنين

وأشارت المحافظة في بيان، إلى أن ذلك جاء عقب التقرير الذي تلقاه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة من رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية بنتائج عمليات الرصد والمتابعة الميدانية لحالة النظافة بالوحدة المحلية وظهور حاله الشوارع بشكل متميز، والتأكد من كفاءتها وانتظام العمل بما يعكس تقديم خدمات لائقه للمواطنين.

متابعة يومية لمنظومة النظافة من القيادات التنفيذية

وقال محافظ الجيزة، إن منظومة النظافة تشهد متابعة يوميا من القيادات التنفيذية بالمحافظة للوصول إلى المستوى المرجو من المواطنين، مشددًا على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بضرورة متابعه جهود رفع المخلفات أولا بأول، وتحسين البيئة وعدم السماح بتراكم المخلفات ومتابعه منظومة شركات الجمع السكني للتأكد من تأدية المهام على أكمل وجه.