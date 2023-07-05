نتيجة الدبلومات الفنية 2023 في الوادي الجديد برقم الجلوس

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن عقد مؤتمر صحفي اليوم لإعلان نتيجة الدبلومات الفنية، مؤكدة على إعلان النتيجة رسميا وإتاحتها خلال ساعات.

وينتظر أولياء أمور طلاب الدبلومات الفنية في الوادي الجديد إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2023 محافظة الوادي الجديد برقم الجلوس.

نتيجة الدبلومات الفنية 2023 محافظة الوادي الجديد برقم الجلوس

وفقاً لبيان وزارة التربية والتعليم فإن نتيجة الدبلومات الفنية 2023 محافظة الوادي الجديد برقم الجلوس ستكون متاحة عبر هذا الرابط من هـنـا ومن المقرر أن تعلن الوزارة عن أسماء العشرة الأوائل على مستوى الجمهورية خلال الساعات القليلة المقبلة.

وقال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني، إنه يتم الآن المراجعة النهائية لنتيجة الدبلومات الفنية 2023 في جمع المحافظات، تمهيداً لاعتمادها من وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي.

كيفية الحصول علي نتيجة الدبلومات الفنية 2023 محافظة الوادي الجديد برقم الجلوس

يمكن لطلاب الدبلومات الفنية الحصول علي نتيجة الدبلومات الفنية 2023 محافظة الوادي الجديد برقم الجلوس عبر الخطوات التالية:

1- الدخول علي رابط بوابة التعليم الفني.

2- كتابة رقم جلوس الطالب.

3- تحديد النوعية (فندقي - زراعي - صناعي – تجاري).

4- الضغط على عرض النتيجة وستظهر خلال لحظات.