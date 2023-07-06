النيابة تأمر بتشريح جثة سيدة في عين شمس لمعرفة سبب الوفاة

قررت النيابة العامة نقل جثة سيدة تُوفيت في ظروف غامضة داخل منزلها في منطقة عين شمس، إلى مشرحة زينهم وانتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة.

أخذ عينة من الجثة

كما قررت النيابة العامة أخذ عينات دموية وحشوية من الجثمان وإرسالهما إلى المعمل الكيميائي الخاص بمصلحة الطب الشرعي لتحليلها لبيان سبب الوفاة، وصرحت بالدفن.

استدعاء أسرة المتوفاة

وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، كما طلبت النيابة العامة استدعاء أسرة المتوفاة لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها.

بداية الواقعة.. بلاغ

بداية البلاغ تلقى مأمور قسم شرطة عين شمس بلاغا من مفتش الصحة يفيد بأنه بالذهاب للكشف على جثة سيدة لإنهاء إجراءات الدفن تبين أن الوفاة غير طبيعية.

وبالانتقال تبين العثور على جثة سيدة في العقد الخامس من العمر، وبالفحص تبين أنها ترتدي كامل ملابسها الداخلية والخارجية، كما تبين وجود بعض الإصابات الظاهرية، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.