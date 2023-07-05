«هذا الصباح» يبرز ملف «الوطن».. «مكاسب غير مسبوقة في 10 سنوات»

عرض برنامج «هذا الصباح»، تقديم الإعلامية يارا مجدي ورامي الحلواني، عبر فضائية «إكسترا نيوز»، الملف الذي نُشر في عدد اليوم من جريدة «الوطن» الخاص بملف حقوق الإنسان وتمكين المرأة على طاولة الحوار الوطني، بعنوان «مكاسب غير مسبوقة سياسيا واجتماعيا وحقوقيا في 10 سنوات.. «حقوق الإنسان تعزيز وحماية».

مصر كانت تعاني من أوضاع مأساوية

وقالت الكاتبة الصحفية شيماء البرديني، رئيس التحرير التنفيذي لجريدة «الوطن»، إنّ مصر كانت تعاني من أوضاع مأساوية على مدار أكثر من 31 عاما، وهذه الأوضاع لن تُحل في يوم وليلة.

مصر تسير بخطى ثابتة بالعديد من الملفات

وأضافت «البرديني»، خلال حوارها لبرنامج «هذا الصباح»، تقديم يارا مجدي ورامي الحلواني، عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ مصر تسير بخطى ثابتة في ملف الحقوق الاجتماعية والسياسية والحقوقية والاقتصادية.