أستاذ بجامعة هارفارد يكشف لـ«الوطن» تفاصيل شفاء مجموعة من مرضى السكري دون أدوية

بشرى سارة كشفها الدكتور أسامة حمدي، أستاذ الأمراض الباطنية والسكري بجامعة هارفارد، وهي نجاح البروتوكول الكامل للشفاء من مرض السكري من النوع الثاني في سنواته الخمسة الأولى، والذي يعرف باسم (DROP).

شفاء أول مجموعة من السكري دون علاج

وقال الدكتور أسامة حمدي، في تصريح لـ«الوطن»، إنه تم خلال مؤتمر الجمعية الأمريكية للسكر، الذي عقد في مدينة سان دييجو بولاية كاليفورنيا، الأسبوع الماضي، الإعلان عن نتائج بحث بروتوكول الشفاء من مرض السكري من النوع الثاني، في سنواته الخمس الأولى، وهو ما سمّيناه (Diabetes Remission Outcome Protocol)، أو اختصارا باسم (DROP).

توقف المرضى الذين طبق عليهم بروتوكول DROP لأول مرة عن العلاج بالأدوية منذ اليوم الأول للبرنامج، وجرت متابعتهم لمدة سنة كاملة للتأكد من عدم عودة المرض ثانية، ومن المنتظر تطبيق البروتوكول في بحث موسع بكثير من دول العالم.

شروط بروتوكول العلاج

يصلح البروتوكول فقط للمرضى الذين تتوافر فيهم 3 شروط:

- أن يكون المرض في سنواته الخمسة الأولى.

- ألا يزيد العلاج الذي يتلقاه المريض على دوائين للسكر وبأي جرعة، وليس من بينهما الإنسولين.

- أن يكون السكر التراكمي أقل من 8% عند بدء العلاج.

وأضاف الدكتور أسامة حمدي، أن البرنامج يعطي المريض فرصة ثانية للتعامل الصحيح مع المرض ودون أدوية، ولذلك هناك إجراءات معينة يتبعها المريض بعد العلاج منها ممارسة الرياضة وعدم التعرض للإصابة بالسمنة حتى لا يعود مرة أخرى لأنه إذ لم يتبع هذه الإجراءات يعود المرض له من جديد وسيحتاج للعلاج الدوائي.

وأضاف أنه خلال فترة الشهور التسعة تمرن المريض على كيفية التعايش مع المرض وتغيير نمط الحياة، وتصحيح المسار، والمتابعة، مشيرا إلى أنه جرى تطبيق بروتوكول العلاج على مرضى السكري من النوع الثاني في سنواته الخمس الأولى وذلك لأن في تلك السنوات قد يعود البنكرياس لممارسة دوره في إفراز الأنسولين طبقًا لحاجة الجسم، ولكن بعد هذه الفترة قد يكون الخلل في وظائف البنكرياس من الصعب إصلاحه.

ولفت إلى أن الهدف من العلاج هو تقليل مستوى السكر التراكمي إلى أقل من 6.5% وهو الحد الذي يشخص عنده مرض السكر دون أي أدوية لمدة ثلاثة أشهر، ثم الاستمرار بالنتائج نفسها، ودون أي علاج دوائي لمدة عام كامل، كما أن البروتوكول يتضمن وضع جهاز قياس السكر المستمر فريستايل ليبري Freestyle Libre والمتوافر بمصر على ذراع المريض للتأكد أن أكثر من 70% القراءات اليومية في المعدل المقبول Time in Range (TIR).

يتم بروتوكول DROP على مرحلتين؛ الأولى مدتها 12 أسبوعًا، ويتبع فيها المريض حمية غذائية خاصة، يتم تنفيذها بدقة شديدة، ويتبع برنامج رياضي لتقوية العضلات، وخلال هذه المدة ينخفض الوزن 8 إلى 10%، أما المرحلة الثانية فتستمر لمدة 9 أشهر، ويعود فيها المريض إلى الغذاء الطبيعي مع تقليل عدد السعرات الحرارية والنشويات، مع استمرار الرياضة، واستمرار متابعة السكر بجهاز القياس المستمر للسكر.

وبحسب أستاذ جامعة هارفارد من المنتظر تطبيق البروتوكول في جميع دول العالم بعد نشر المقال العلمي، كما ستجرى أبحاث عليه لفترات أطول في 5 دول حول العالم، متمنيا أن تكون مصر سادستهم، مشيرا إلى تواصل بعض الأساتذة في مصر الراغبين في المشاركة معه وهو بالطبع ما يسعده، فبلده أولى بكل خير في هذا المجال المهم.