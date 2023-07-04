هيئة الرعاية الصحية: الفحص السمعي المبكر يحمي الأطفال من مشكلات مستقبلية

قالت دكتورة نهى الصناديدي مدير الإدارة العامة للرعاية الأولية بهيئة الرعاية الصحية، إنَّه تمّ تنفيذ فحص سمعي لـ46 ألف طفل مولود حديثًا، إذ يتمّ الفحص حتى سن 28 يومًا أثناء التطعيم الكبدي أو كشف الغدة الدرقية أو أثناء استخراج شهاده الميلاد ويتمّ توجيه الأهالي لذلك الفحص.

الفحص السمعي المبكر وقاية من مشاكل مستقبلية عديدة

تابعت مدير الإدارة العامة للرعاية الأولية بهيئة الرعاية الصحية أنَّ الفحص المبكر يساعد بالوقاية من مشاكل عديدة في حالة عدم الفحص منها مشاكل بالسمع والعلاج قبل سن سنتين وزراعة القوقعة لمساعدة الطفل فكلما كان الكشف مبكرًا كان ذلك أفضل للطفل.

فحص وعلاج المشاكل بالسمع للطفل

وأشارت إلى أنَّ الفحص يتمّ بوسائل حديثة ودقيقة وفريق مُدرب على استخدام الجهاز والتعامل مع الأطفال، مبينة أنَّه في حالة اكتشاف مشكلة يتمّ توجيه الأهل لإعادة الفحص وبتأكيد المشكلة يتمّ تحويله لمراكز وغرف السمع المتخصصة للاختبارات للتأّكد ويتمّ إحالته للعلاج وحل المشكلة.