حركة الصادر من البضائع العامة في ميناء دمياط تصل إلى 25 ألف طن

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، بيانا جاء فيه أنّ الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 15 سفينة، بينما غادر 15 سفينة، كما وصل إجمالي السفن الموجودة بالميناء إلى 34، منها ناقلة الغاز المسال NEO ENERGY التي ترفع علم ليبيريا، ويبلغ طولها 288 مترا وبعرض 44 مترا، والمقرر لها تحميل شحنة تبلغ نحو 49 ألف طن من الغاز المسال.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 25040 طنا، تشمل 2400 طن مولاس و7870 طن يوريا و1000 طن علف بنجر و13770 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 42902 طنا تشمل، 7491 طن ذرة و1145 طن خشب زان و9562 طن خردة و1687 طن حديد و3700 طن فول صويا و1481 طن ابلاكاش و17656 طن قمح و180 طن كسب صويا.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 757 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الوارد 411 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3376 حاوية مكافئة.

رصيد صومعة الحبوب والغلال

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 164285 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 225215 طنًا.

كما غادر 3 قطارات بحمولة إجمالية 4038 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا وكفر الشيخ وأسيوط ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا 3463 شاحنة.