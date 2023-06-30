ميناء دمياط: 4060 طن كلينكر حركة الصادر من البضائع العامة

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً إعلاميا، أفاد باستقبال الميناء خلال الـ24 ساعة الماضية سفينة واحدة، بينما غادرت 3 سفن، ووصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 34 سفينة، فيما بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 4060 طنا من الكلينكر.

حركة الوارد بميناء دمياط

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 27937 طنا تشمل 7717 طن ذرة و13500 طن قمح و6720 طنا بضائع متنوعة، بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 379 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الواردة 50 حاوية مكافئة في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4039 حاوية مكافئة.

موانئ البحر المتوسط

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح إلى 159107 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 210188 طنًا، كما غادر 3 قطارات بحمولة إجمالية 3887 طن قمح متجهة إلى صوامع شبرا وكوم أبو راضي ببني سويف، بينما بلغ عدد الشاحنات دخولًا وخروجًا 291 شاحنة.