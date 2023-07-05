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تراجع مفاجئ في أسعار الذهب بمحلات الصاغة

كتب:

مارينا رؤوف
01:05 م | الأربعاء 05 يوليو 2023
الذهب

الذهب

تراجعت أسعار الذهب في منتصف التداولات الصباحية اليوم، مقارنًة بأسعار تعاملات بداية اليوم، وفق تقارير بورصات تداول الذهب وأسعار الصاغة وشركة «جولد بيليون»، لتداول الذهب.

وسجل عيار 21 انخفاضًا بقيمة 20 جنيها، حيث وصل سعر الجرام لنحو 2205 جنيهات، مقابل 2225 جنيها في تعاملات الصباح.

أسعار الذهب الآن

وجاءت أسعار الذهب في الصاغة المصرية الآن، كما يلي «2520 جنيهًا للجرام عيار 24 الأكثر نقاءً، الذي يستخدم في صناعة السبائك، وعيار 21 بسعر 2205 جنيها، وعيار 18 بسعر 1890 جنيها، وسجل الجنيه الذهب 17 ألفًا و640 جنيها».

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مارينا رؤوف
بقلم مارينا رؤوف

محررة صحفية بجريدة الوطن ، قسم الاقتصاد،المسؤولة عن ملف البترول والغاز الطبيعي والتعدين، حاصلة على ليسانس آداب قسم إعلام- جامعة حلوان.