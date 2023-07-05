أسعار الذهب في محلات الصاغة اليوم الأربعاء

استقرت أسعار الذهب في السوق المحلية في بداية تعاملات اليوم الأربعاء، عند 2220 جنيها للجرام عيار 21، و2537 جنيها لعيار 24، بعد فترة من تقلبات المعدن الأصفر في الأسعار.

وجاء سعر الذهب اليوم في محلات الصاغة بـ2537 جنيها للجرام عيار 24 الأكثر نقاءً، الذي يستخدم في صناعة السبائك، والذهب عيار 21 بسعر 2220 جنيها، والذهب عيار 18 بسعر 1903 جنيهات، وسجل الجنيه الذهب 17 ألفًا و760 جنيه.

واستقرت أسعار الذهب منذ نهاية تعاملات أمس وفق تقارير بورصات تداول الذهب وأسعار الصاغة وشركة «جولد بيليون» لتداول الذهب، حيث انخفضت أمس الأسعار بشكل كبير جدا.

أسعار الذهب العالمية اليوم

وعلى الصعيد العالمي، شهدت أسعار الذهب العالمية المزيد من الخسائر مع ترقب لصدور محضر اجتماع الفيدرالي الأمريكي، حيث أكدت العديد من التصريحات السابقة، اتجاه البنك لاتخاذ قرار رفع أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، ما عزّز قوة الدولار، حيث حقق خسائر خلال الثلاث الشهور الأخيرة بشكل كبير لينهي الربع الثاني من العام على انخفاض كبير وملحوظ.