أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 5-7-2023.. استقرار عيار 21

استقرت أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 5-7-2023، حيث استقر عيار 21 في السوق المحلية في بداية تعاملات اليوم الأربعاء، عند 2220 جنيها للجرام عيار 21، و2537 جنيها لعيار 24، بعد فترة من تقلبات المعدن الأصفر في الأسعار.

سعر جرام الذهب عيار 24

وقال نادي نجيب، سكرتير شعبة المشغولات الذهبية في اتحاد الغرف التجارية، إنّ أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 5-7-2023 تشهد استقرارا في عيار 21 ليسجل 2220، فيما يبلغ عيار 24 داخل محلات الصاغة دون مصنعية وضريبة 2537 جنيهًا للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 21

وأضاف نجيب لـ«الوطن» أنّ سعر جرام الذهب عيار 18 يبلغ داخل محلات الصاغة 1903 جنيهات للشراء وعيار 21 يسجل الآن 2220 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

وجاء سعر الذهب اليوم في محلات الصاغة 2537 جنيها للجرام عيار 24 الأكثر نقاءً، الذي يستخدم في صناعة السبائك، والذهب عيار 21 بسعر 2220 جنيها، والذهب عيار 18 بسعر 1903 جنيهات، وسجل الجنيه الذهب 17 ألفًا و760 جنيه.

واستقرت أسعار الذهب منذ نهاية تعاملات أمس وفق تقارير بورصات تداول الذهب وأسعار الصاغة وشركة «جولد بيليون» لتداول الذهب، حيث انخفضت أمس الأسعار بشكل كبير جدا.

أسعار الذهب العالمية

وعلى الصعيد العالمي، تراجعت أسعار الذهب العالمية خلال تعاملات البورصات، اليوم الأربعاء، إذ ينتظر المستثمرون صدور أحدث محضر لاجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، في وقت لاحق من اليوم.

وتراجعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.27% إلى 1928 دولارًا للأوقية، وهبطت العقود الفورية بنسبة 0.24% إلى 1921 دولارًا للأوقية، وعلى الجانب الآخر، ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.08% إلى 102.823 نقطة.