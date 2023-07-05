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إحالة 124 موظفا في الدقهلية إلى التحقيق لتغيبهم عن العمل

كتب:

آية حسنين
01:52 م | الأربعاء 05 يوليو 2023
محافظة الدقهلية

محافظة الدقهلية

كشفت محافظة الدقهلية، عن إحالة 124 من العاملين بالمستشفيات والوحدات الصحية والبيطرية ومراكز الشباب المتغيبين والمنصرفين عن العمل بدون إذن رسمي، إلى التحقيق، بناء على تقرير حملة المرور والتفتيش الميداني المفاجئ بنطاق عدد من المراكز والمدن على مستوى المحافظة.

وأشارت في بيانها، إلى أن القرار جاء في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتصدى لكل أشكال الفساد بجميع مواقع العمل، وتوفير احتياجات المواطنين وتلبية مطالبهم.

إحالة 124 عاملا بعد انصرافهم بدون إذن بالدقهلية 

وأوضحت محافظة الدقهلية أن التفتيش المفاجئ جاء بنطاق مراكز ومدن:«المنزلة والجمالية ومنية النصر وبني عبيد وبلقاس وشربين وطلخا ونبروه وجمصه»، وكان من بينهم مسئولي وحدات خدمية وجدت مغلقة خلال حملات التفتيش والمرور. 

وأضافت أنه جرى تنظيم حملات المرور حرصا على تقديم خدمات متميزة للمواطنين في كل المجالات وقطاعات المرافق والخدمات،  من خلال متابعة الأداء وتحقيق الانضباط والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ومكافأة المجدين ومعاقبة المقصرين.

 

 

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