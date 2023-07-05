لماذا انخفضت أسعار الذهب في مصر؟.. «جولد بيليون» تكشف الأسباب

عادت أسعار الذهب في مصر إلى الهبوط من جديد خلال تداولات اليوم، بفعل تراجع الطلب المحلي وترقب الأسواق لحركة الذهب دون رغبة في التدخل حاليا بعد التغيرات الكبيرة في الأسعار الذي شهدته الأسواق خلال الأسبوعين الأخيرين، وفق تحليل جولد بيليون.

وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا اليوم الأربعاء 2205 جنيهات للجرام وذلك بعد أن افتتح الجلسة عند المستوى 2220 جنيها للجرام، بينما سجل سعر الجنيه الذهب اليوم 17640 جنيها.

سبب انخفاض أسعار الذهب

التغيرات الأخيرة في أسعار الذهب نتجت عن ضعف الطلب ورغبة المشاركين في الأسواق إلى انتظار أي تطورات جديدة في الأسواق قبل اللجوء إلى شراء الذهب من جديد، خاصة بعد التذبذب الحاد الذي شاهدناه مؤخرا وعودة المضاربة إلى الأسواق، إضافة إلى نجاح مبادرة واردات الذهب دون رسوم جمركية ساهمت في دخول كميات من الذهب وصلت إلى 306 كيلو من الذهب تقريبا إلى الأسواق المصرية، ما أعاد بعض التوازن بين العرض والطلب في الأسواق.

تحسن أداء القطاع الخاص المصري في يونيو

صدر اليوم مؤشر مدراء المشتريات الذي يقيس أداء القطاع الخاص غير المنتج للنفط خلال شهر يونيو، ليظهر ارتفاعا بقيمة 49.1 بعد أن كانت القراءة السابقة 47.8 في شهر مايو، ليسجل بذلك أفضل أداء منذ شهر أغسطس من عام 2021.