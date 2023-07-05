«جولد بيليون»: استقرار أسواق الذهب العالمية انتظارا لاجتماع «الفيدرالي الأمريكي»

استقرت أسعار الذهب في الأسواق العالمية، اليوم الأربعاء، في انتظار صدور محضر اجتماع المجلس الاحتياطي الفيدرالي الاميركي، المقرر إعلانه في وقت لاحق، بينما يواجه الذهب منطقة مقاومة مهمة قد تحدد مصير الأسعار خلال الفترة المقبلة، وفق التقرير الفني لـ«جولد بيليون».

وتداولت الأسواق العالمية أسعار الذهب الفورية، اليوم الأربعاء، وقت صدور تقرير «جولد بيليون» عند 1928 دولارا للأونصة، دون تغيير كبير عن سعر الافتتاح، بعدما نجح المعدن النفيس أن يسجل 4 جلسات متتالية من المكاسب، دفعته للتداول من جديد تحت المستوى الـ1930 دولارا للأونصة.

ويتحكم محضر اجتماع «الفيدرالي الأمريكي»، المقرر أن يصدر اليوم، بالإضافة لبيانات تقرير الوظائف الحكومي الأمريكي، المقرر أن يصدر الجمعة المقبلة، في تحركات أسعار الذهب بشكل كبير.

الذهب نجح في التصدي لكثير من الضغوط السلبية

وأوضح التقرير الفني لـ«جولد بيليون» أن الذهب نجح في التصدي لكثير من الضغوط السلبية مؤخرا، رغم انخفاضه خلال الشهر الماضي بنسبة 2.2%، مشيرا إلى توقعات بأن تشهد الفترة المقبلة المزيد من الهبوط، مع استمرار دعم «الفيدرالي الأمريكي» لسياسة التشديد النقدي، ورفع أسعار الفائدة.

ويدعم التوقعات بتباطؤ النمو الاقتصادي الأمريكي والعالمي أسعار الذهب، بفعل التأثير السلبي لعمليات رفع أسعار الفائدة على الأسواق، والتوترات الجيوسياسية العالمية، التي تجبر المستثمرين والبنوك المركزية حول العالم إلى الاحتفاظ بكميات من الذهب في محافظها الاستثمارية، بالإضافة للتوترات الكبيرة بين الصين والولايات المتحدة.

وحسب التقرير، فأن الحركة النشطة دوليا لإنهاء سيطرة الدولار على الاحتياطات العالمية، تزيد الطلب على المعدن النفيس، بما يساعده على مواجهة الضغوط السلبية القوية، وتقليل حدة الهبوط بفعل رفع أسعار الفائدة، ومساعي محاربة التضخم.

اتجاه عالمي من البنوك المركزية نحو الذهب

كانت إحصائية لمجلس الذهب العالمي كشفت عن تمسك البنوك المركزية بشراء الذهب لتعزيز احتياطيها خلال عام 2023، مشيرة إلى أن 24% من بنوك مركزية شملها مسح لمجلس الذهب العالمي، تخطط لشراء المزيد من الذهب خلال الأشهر الـ12 المقبلة.

وأظهر المسح تسجيل مستوى قياسي لشراء البنوك المركزية للذهب خلال الربع الأول من العام، بينما ما تزال البنوك المركزية تنظر إل الذهب بشكل إيجابي، في ظل موجة من زيادة احتياطي البنوك من الذهب، على خلفية الأزمة الروسية الأوكرانية.

واشترت البنوك المركزية كميات قياسية من الذهب خلال العام الماضي، وصلت إلى 1078 طنا، ما عزز الاحتياطيات منه لدى عدد من الدول، وأضافت البنوك المركزية 228 طنًا إلى احتياطاتها العالمية من الذهب خلال الربع الأول من العام الحالي، مسجلة وتيرة قياسية للأشهر الثلاثة الأولى من العام، منذ بدء جمع البيانات في عام 2000.