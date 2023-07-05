كيف تنمي قدراتك لمواكبة المتغيرات العالمية في العمل؟ (فيديو)

قال الدكتور أحمد عماد، رئيس مجلس إدارة إحدى شركات التدريب والاستشارات، إنّ هناك العديد من المزايا التي يوفرها العمل الإلكتروني، أهمها عدم الارتباط بمكان محدد للعمل، حيث يمكن العمل من المنزل أو النادي أو أي مكان تفضله، وفي أي وقت تريد، لكن هناك أيضا بعض العيوب، أبرزها أنّ العمل الحر لا يوفر التأمين المادي والطبي.

وأضاف عماد، خلال لقائه ببرنامج «صباح الورد»، المذاع على قناة « TeN» الفضائية، أنّ مجالات العمل عن بعد تحتاج إلى التدريب والتجربة لأكثتر من وظيفة حتى تصل لعمل يناسب مهاراتك، كما أنّ الاضطرار قد يخلق فرص عمل بديلة لم تكن في الحسبان، وأكبر دليل على ذلك جائحة كورونا، حيث اضطر كثيرون للعمل من المنزل، ورغم صعوبة الأمر في البداية لكن التجربة أثبتت نجاحها، موضحا أنّ العمل الإلكتروني يحتاج إلى عدة مهارات وأسس رئيسية لتحقيق النجاح، أهمها إجادة اللغة وهناك العديد من المواقع لتعليم صناعة المحتوى وهناك عدة مواقع لتعليم كيفية البدء في المجال واختيار الأنسب وفق الطبيعة الشخصية لكل منا.

وأكد عماد أنّ من المهارات التي يجب إتقانها قبل اتخاذ خطوة العمل الإلكتروني هي تعلم التسويق عبر الإنترنت، الذي يساعد في عرض المشروعات بشكل أكثر جذبا للمتابعين، موضحا أنّ التعامل مع العملاء يجب أن يكون بحذر شديد بسبب انتشار العديد من حالات النصب، مع ضرورة دراسة كيفية التعامل مع العميل لجذب ثقته، وتحديد المدة الزمنية للانتهاء من المهام والإفاء بكل بنود التعاقد وعدم التاخر واختلاق الإعذار التي تقلله الثقة وتصرف العميل عن التعامل معك مجددا.

وتابع عماد أنّه من الضروري تحديد مجال واحد للعمل ومنع التشتت في مجالات متنوعة، وأنّه بالمهارة والصبر تقدر تحقق النجاح، إذ إنّ المستقبل في الوظائف الحرة وأنّ مجال الذكاء الاصطناعي قادم بقوة وتحدٍ، نظرا لأن الاعتماد عليه يقلل العنصر البشري، وبالتالي تقل تكاليف التشغيل وتزداد الأرباح، وتعد دولة الهند رقم واحد على العالم في العمل الإلكتروني، إذ إنّ الموظف الهندي الأقل أجرا، ويتمتع بمهارات خاصة وقادر على العمل لفترات أكبر بمصاريف أقل.