«المنصورة الجديدة».. «المتولي» وزوجته قررا الانتقال لها بعد تقاعده عن العمل

مدينة المنصورة الجديدة بالدقهلية من أبرز المشروعات التى شهدتها المحافظة وتأسس معها العديد من المشاريع المختلفة وتطوير الطرق والمدن والمبانى، حيث كان للدقهلية النصيب الأكبر فى إنشاء مدينة ذكية من الجيل الرابع تعمل بشكل رقمى وبأحدث التكنولوجيا العصرية.

إبراهيم أحمد المتولى، ابن محافظة الدقهلية، بعد تقاعده عن العمل وبلوغه سن المعاش، أخذ يفكر فى مصيره برفقة زوجته بعد زواج أبنائه، وانشغالهم بحياتهم الخاصة، فقرر أن يتخلص من الشعور بالفراغ والوحدة الذى زحف إلى حياتهما، لينصحه أحد أصدقائه بالسكن فى مدينة جديدة بعد مدينة جمصة بنصف ساعة تقريباً، بها مصيف وشاطئ وشقق سكنية، هذا ما يقوله إبراهيم لـ«الوطن».

بحث الرجل عن المدينة وزارها هو وزوجته فانبهرا بجمالها، وبعد ساعة من السفر انبهر بجمال المدينة وتصميمها المعمارى الخلاب وكأنها قرية سياحية وليست مدينة فحسب، فضلاً عن تطوير الطريق المؤدى إلى المدينة وسهولته ورصفه بشكل مدهش يساعد على الوصول إليها بأسرع وقت إلى المنصورة الجديدة دون معاناة».

وعندما لمح إبراهيم، ابن الـ67 عاماً، الانبهار والاندهاش فى عينى زوجته بسبب تفاصيل المدينة الذكية وشكلها المعمارى، قرر شراء شقة بها وذهب إلى جهاز مدينة المنصورة الجديدة، ليستقبله رئيس الجهاز بحفاوة كبيرة مجيباً له عن كل الأسئلة وعن شروط الشراء ونظام التقسيط، إضافة إلى أنه يمكن متابعة كل التفاصيل ومعرفتها من خلال الموقع الرسمى الخاص بالمدينة، ليتسلم «إبراهيم» بعد عدة أشهر وحدته بمدينة الجيل الرابع.

ولم يكتفِ عند هذا الحد بل حجز عدداً من الوحدات السكنية لأبنائه أيضاً تأميناً لمستقبلهم، يسرد «إبراهيم» تفاصيل شراء شقة بالمنصورة الجديدة لـ«الوطن»، قائلاً: «السيسى يستاهل كل الخير، مدينة المنصورة الجديدة كأنها قرية سياحية وفر علينا عناء السفر والتكاليف والجهد والمشاوير الطويلة، المدينة الذكية من أعظم الإنجازات التى حدثت بعد ثورة 30 يونيو، كل أسبوع بآجى أنا وزوجتى مصيف المنصورة الجديدة، قبل 8 أشهر كان وقتها تحت التأسيس وبعدها فوجئنا بوجود أشياء جديدة مثل البرجولات والأعمدة الذكية وتسوية الرمال وإنشاء عدة جلسات ومظلات راقية ومطورة فى كل مكان.. المنصورة الجديدة تتكتب فى تاريخ السيسى، وأوجه نصيحة للجميع، لا تسمع كلام أحد انزل إلى أرض الواقع واحكم بنفسك».