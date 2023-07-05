أسعار الذهب تتراجع للمرة الثانية في أقل من ساعة.. بكم عيار 21؟

تراجعت أسعار الذهب للمرة الثانية خلال أقل من ساعة بقيمة 10 جنيهات، بعد أن انخفضت في منتصف التداولات الصباحية اليوم بقيمة 20 جنيها، مقارنًة بأسعار تعاملات بداية اليوم، وفق تقارير بورصات تداول الذهب وأسعار الصاغة وشركة «جولد بيليون»، لتداول الذهب.

وسجل عيار 21 انخفاضًا بقيمة 10 جنيهات، حيث وصل سعر الجرام لنحو 2195 جنيها، مقابل 2205 جنيه في تعاملات الصباح.

أسعار الذهب الآن

وجاءت أسعار الذهب في الصاغة المصرية الآن، كما يلي: «2509 جنيهًا للجرام عيار 24 الأكثر نقاءً، الذي يستخدم في صناعة السبائك، وعيار 21 بسعر 2195 جنيها، وعيار 18 بسعر 1881 جنيها، وسجل الجنيه الذهب 17 ألفًا و560 جنيها».