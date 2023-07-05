رابط نتيجة الدبلومات الفنية في بني سويف برقم الجلوس.. بدأ العد التنازلي

ساعات قليلة تفصلنا عن إعلان نتيجة الدبلومات الفنية رسميا في محافظة بني سويف برقم الجلوس، وذلك عبر الموقع الرسمي للوزارة وبوابة التعليم الفني، حيث انتهت أعمال التصحيح والمراجعة الدقيقة في الكنترولات الرئيسية، تمهيدًا لاعتماد النتيجة رسميًا والإعلان عنها وقبلها الأوائل، إذ يترقب أولياء الأمور والطلاب إعلان النتيجة خلال مؤتمر صحفي.

نتيجة الدبلومات الفنية 2023 محافظة بني سويف برقم الجلوس

ومن المقرر أن تُعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الدبلومات الفنية 2023 محافظة بني سويف برقم الجلوس عبر هذا الرابط من هنا، فيما تعلن الوزارة عن أسماء العشرة الأوائل على مستوى الجمهورية خلال الساعات القليلة المقبلة.

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 محافظة بني سويف برقم الجلوس

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الدبلومات الفنية 2023 في محافظة بني سويف برقم الجلوس، لتكون متاحة من خلال الضغط على الرابط، اضغط هنــا، لجميع المراحل في الدبلومات الفنية، سواء تعليم تجاري أو صناعي أو زراعي أو فندقي.

كما يمكن للطالب أو الطالبة الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2023، من خلال المدرسة التي يلتحق فيها الطالب، سواء كانت تعليم تجاري أو صناعي أو زراعي، وذلك بعد إرسال كشوف الطلاب بالدرجات من قبل مديرية التربية والتعليم في محافظة بني سويف.

كيفية الحصول علي نتيجة الدبلومات الفنية

ويمكن لطلاب الدبلومات الفنية الحصول علي نتيجة الدبلومات الفنية 2023 محافظة بني سويف برقم الجلوس بالخطوات التالية:

1- الدخول علي رابط بوابة التعليم الفني.

2- كتابة رقم جلوس الطالب.

3- تحديد النوعية (فندقي - زراعي - صناعي – تجاري).

4- الضغط على عرض النتيجة وستظهر خلال لحظات.