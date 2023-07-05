استعرض برنامج «الأخبار» عبر فضائية «DMC»، تقريرا تليفزيونيا حول الإنجازات الكبيرة التي حققتها مصر في ملف الأمن الغذائي منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وجاء التقرير تحت عنوان: « سنوات من الإنجازات .. مصر تحقق الأمن الغذائي رغم توالي الأزمات العالمية».

مشروعات كبرى وشراكات ناجحة

أفاد التقرير بأنه: «منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي المسئولية، نفذت وزارة التموين والتجارة الداخلية خلال الأعوام التسع الماضية مشروعات كبرى وشراكات ناجحة حققت الأمن الغذائي رغم تداعيات دولية مثل تعثر سلاسل الإمداد الدولية وارتفاع تكلفة النقل والطاقة عالميا».

مخزون استراتيجي من السلع الأساسية

أضاف التقرير أن: «الوزراة نجحت في تكوين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية يتجاوز 6 أشهر، ولم تشهد البلاد أي أزمة في توافر السلع الأساسية سواء كان في أيام جائحة كورونا أو الأزمة الروسية الأوكرانية أو تبعات المشكلات المناخية».

وتابع التقرير: «أطلقت وزارة التموين مشروعات قومية عززت الخدمات المقدمة للمواطن، وحافظت على المخزون الاستراتيجي من جميع السلع الغذائية الأساسية، بالإضافة إلى توفير الآلاف من فرص العمل من خلال إنشاء مناطق لوجيستية وتجارية».

مشروع قومي لإنشاء 7 مخازن استراتيجة عملاقة

وأكمل التقرير: «وفق بيانات الوزارة، فقد أصبح تحقيق الأمن الغذائي أولوية قصوى في ظل تغيرات هائلة تشهدها العديد من الدول المصدرة للسلع، فتم طرح أكبر مشروع قومي لإنشاء 7 مخازن استراتيجة عملاقة بالتعاون مع القطاع الخاص، لزيادة مخزون السلع الأساسية، وتلبية احتياجات المواطنين طوال العام».